La Plataforma del Sénia celebra la moció per evitar nous casos Castor

L’Europarlament aprova una moció per compensar els «danys colaterals»

Actualitzada 01/12/2016 a les 20:58

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia va celebrar com una victòria diferida la moció aprovada ahir pel Parlament Europeu reclamant que les víctimes dels «danys colaterals» produïts per projectes petroliers i gasistes al mar, com el Castor, tinguin dret a compensacions econòmiques en el futur. Una mesura, va explicar el portaveu de l’entitat, Evelio Monfort, que arriba amb anys de retard en el cas del més d’un miler de terratrèmols provocats per la posada en marxa fracassat projecte de magatzem de gas submarí davant les costes de les Terres del Sénia, però que, precisament, ha de servir per evitar nous casos com aquest. «Tota la gent de la zona, des de Benicarló a Sant Carles de la Ràpita, cobraríem en aquests moments unes indemnitzacions per danys com escletxes i per danys morals», sense necessitat de litigar al jutjat, «pel mer fet que hagués passat», ha subratllat Monfort. Per contra, recorda, fins aquest moment només l’empresa promotora ha estat indemnitzada.



La Plataforma, que manté oberta una queixa davant la Comissió de Peticions i espera resposta a la seva denúncia en contra de la indemnització de 1.460 milions d’euros que el Govern Espanyol va aprovar per a l’empresa promotora, Escal UGS –en mans del grup ACS de Florentino Pérez-, considera que la mesura aprovada ahir per àmplia majoria del Parlament Europeu és, en bona part, fruit dels viatges i la pedagogia efectuada durant els últims anys a Brussel·les, al costat de bona part dels partits polítics catalans i estatals representats a l’Eurocambra, exceptuant C’s i PP. «És una cosa molt bona que un senyor de Grècia sàpiga què ha passat a l’Estat espanyol amb el projecte Castor, mentre que polítics espanyols encara no ho saben. Potser algú haurà d’anar a Grècia perquè li ho expliquin», va valorar amb ironia Monfort. La moció estava basada en un informe presentat per l’eurodiputat de Syriza, Kostas Chrysogonos, que en declaracions a l’ACN va qualificar de «gran escàndol» i de situació «inacceptable» el desenvolupament del projecte Castor.



Admeten que la mesura arriba fora de temps, perquè els afectats pel Castor no han estat reconeguts i han de litigar als jutjats per intentar aconseguir. «Fa vuit anys tard –en el moment que es va donar a conèixer el projecte– molt tard», va afegir Monfort. «No només per aconseguir possibles indemnitzacions, precisa, sinó perquè s’acabin reconeixent i assumint responsabilitats davant dels més d’un miler de terratrèmols. Això que l’empresa diu que no han hagut terratrèmols, que no van existir, segons el seu president, el malestar que vam tenir i ningú reconeix, dient que es pantomima nostra», subratlla.