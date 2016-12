El jutge del cas Castor descarta per ara imposar una fiança als investigats

L'instructor considera que la xifra demanada és «excessiva» i que la mesura resulta «prematura»

02/12/2016

El jutge de Vinaròs encarregat d'investigar els terratrèmols i les suposades irregularitats en la tramitació del projecte Castor ha rebutjat, de moment, fixar una fiança per responsabilitat civil de poc més de 1.000 milions d'euros als investigats en el cas, tal i com havia demanat l'acusació particular exercida per la Plataforma d'Afectats pel Projecte Castor (Aplaca).



L'actual titular del jutjat número 4 de Vinaròs considera en la interlocutòria que l'establiment d'aquesta fiança és «excessiva» i, a més, creu que resulta «prematura» en l'actual fase del procés, però no descarta aplicar-la més endavant. Aplaca va sol·licitar la mesura a finals del passat mes juny perquè l'Estat espanyol i l'empresa promotora Escal UGS, així com les seves matrius –el grup ACS, Castor Limited Partnership i Dundee Energy- fossin declarats responsables civils directes i aportessin, en cas de ser condemnats, 1.035.408.000 euros –resultat de multiplicar 12.000 euros pels habitants dels municipis del Montsià i el Baix Maestrat afectats– pels danys físics i morals causats pels terratrèmols arran de la injecció de gas al magatzem submarí. Uns sismes que el jutge qualifica literalment com a «presumptes» a la interlocutòria.



Les defenses de la vintena d'investigats, l'advocacia de l'Estat i la Fiscalia van oposar-se activament a aquesta petició perquè, segons argumentaven, els danys morals no es podien acreditar, la quantia és excessiva i resultava prematura la mesura. Addueix, a més, que Aplaca «no compta actualment amb més de quatre membres considerats com a perjudicats en el present procediment».



Tot i això, el jutge, el quart que es fa càrrec de la investigació del cas Castor, els ha acabat donant, en aquest moment la raó, sense descartar «que en un moment posterior es pugui, en efecte, acordar-se» la mesura. «No es pot descartar la possibilitat de danys morals, atesa la naturalesa dels delictes que s'investiguen», afegeix. En aquest sentit, recorda el cas d'un matrimoni que, inicialment, es va presentar com a acusació perquè, denunciaven, que els sismes havien interferit en la seva vida habitual.