L'Eurocambra reclama indemnitzacions pels veïns afectats per desastres com el del Castor

L’eurodiputat grec que ha incorporat el cas de les Terres del Sénia en el seu informe considera la situació com «un gran escàndol»

Actualitzada 01/12/2016 a les 12:41

El Parlament Europeu ha exigit aquest dijous que en el futur les víctimes de desastres com el del Castor tinguin dret a compensacions econòmiques. El text aprovat, promogut per l’eurodiputat grec Kostas Chrysogonos, denuncia explícitament el cas del Castor i el mig miler de terratrèmols que van patir els veïns de les Terres del Sénia. Segons ha explicat Chrysogonos, el cas del Castor és «un gran escàndol». «Necessitem noves normes a la Unió Europea per garantir que una situació com la del Castor no es repeteix en el futur», ha assegurat Chrysogonos. Per aquest eurodiputat grec de Syriza, el que ha passat amb el Castor «és inacceptable en una societat democràtica».



L’informe de Chrysogonos, que s’ha aprovat per 506 vots a favor i 106 en contra i 15 abstencions, proposa «incorporar les víctimes de danys colaterals relacionats amb prospeccions, estudis i funcionament d’instal·lacions mar endins» en el grup de possibles beneficiaris de futures indemnitzacions. És a dir, que en cas que una situació com la del Castor es tornés a repetir, els veïns que van patir els terratrèmols poguessin reclamar compensacions, d’acord amb la normativa europea.



«És molt important que tots els afectats per operacions de gas i petroli mar endins que es demostra que van contra el medi ambient i les activitats de tercers siguin compensats», ha reclamat Chrysogonos.



«Les operacions d’explotació de gas i petroli mar endins són òbviament un perill pel medi ambient i per tota l’economia, perquè poden tenir impactes greus, com indica el cas del Castor», ha recordat Chrysogonos. «Hem de garantir que la societat no assumeix el cost causat per les empreses privades. Hem de garantir que els contribuents no són els responsables de les activitats privades», ha reiterat.



L’eurodiputat de Syriza considera que el fet que en un cas com el del Castor els veïns no rebin compensacions és «una gran injustícia» perquè «les grans empreses tenen tots els beneficis i la gent corrent ha d’assumir el cost de les seves activitats». «És inacceptable», ha conclòs.



La menció a la situació patida a les Terres del Sénia es va incorporar a l’informe de Chrysogonos gràcies a una iniciativa de l’eurodiputat català Francesc Gambús, que ha celebrat que per primera vegada un text europeu faci referència «negre sobre blanc» al desastre causat pel Castor.