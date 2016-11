L'Eurocambra exigirà dijous indemnitzacions pels veïns en futurs desastres com el del Castor

Els eurodiputats votaran un informe que reconeix específicament que els terratrèmols a les Terres del Sènia «van afectar directament milers de ciutadans»

El Parlament Europeu votarà aquest dijous un informe sobre prospeccions de gas i petroli mar endins que reclama que, en el futur, veïns afectats per desastres com el del Castor puguin cobrar indemnitzacions. «És un informe que posa negre sobre blanc que a les terres del Sènia va haver-hi més de 500 terratrèmols», ha assegurat a l’ACN l’eurodiputat català Francesc Gambús, que ha impulsat dues esmenes al text per reivindicar la situació dels veïns afectats. En concret, el Parlament Europeu votarà per «incorporar les víctimes de danys colaterals relacionats amb prospeccions, estudis i funcionament d’instal·lacions mar endins» en el grup de possibles beneficiaris de futures indemnitzacions.



Gambús ha destacat que «els veïns del Sènia coneixen perfectament» els «efectes indirectes» de casos com el del Castor, i per això ha remarcat que és rellevant que se’ls tingui en compte «a l’hora de definir indemnitzacions» en el futur. L’eurodiputat català, que forma part del grup popular europeu, ha destacat que si la normativa que es votarà dijous «hagués existit en el seu moment» ara els veïns del Sènia «podrien reclamar» i exigir que «se’ls tingués en compte» a l’hora de cobrar pels danys causats.



Gambús ha explicat que l’informe de l’Eurocambra permet que «en el futur, quan hi hagi dificultats en prospeccions petroleres o de gas mar endins, no es tinguin en compte per a les indemnitzacions només els impactes directes, com una marea negra, sinó també els indirectes, que són els que els veïns del Sènia coneixen perfectament, perquè van patir 500 terratrèmols a casa seva».



«És molt rellevant», ha indicat el també eurodiputat Ernest Urtasun, que representa ICV al Parlament Europeu. «L’empresa ja ha començat a cobrar una indemnització, tot i que hem fet tot el possible per denunciar-ho, i en canvi els ciutadans directament afectats no han cobrat ni un duro», ha recordat Urtasun. «Si haguéssim tingut una harmonització europea de responsabilitat civil i compensacions, Escal s’hauria vist obligada a indemnitzar les persones afectades per la plataforma Castor», ha destacat.



Urtasun ha remarcat que el cas del Castor genera des de fa temps «un gran rebombori a Brussel·les» tot i que fins ara no hi ha hagut cap «intervenció directa per canviar la situació», sinó iniciatives legislatives per evitar que es repeteixin casos semblants en el futur. «No hi renunciem, seguirem insistint», ha dit l’eurodiputat ecosocialista, assegurant que el desastre no pot «quedar impune» perquè la situació actual «és totalment injusta».



Després de l’aprovació dijous d’aquest informe, el següent que esperen els eurodiputats catalans en les denúncies sobre el Castor a Brussel·les és el pronunciament de la comissària de la Competència, Margrethe Vestager, sobre si la indemnització a l’empresa constitueix o no un ajut d’estat il·legal.