Urbanisme aprova un pla especial urbanístic a Tivissa per ubicar-hi un centre zoològic

La finca Mas del Maco acollirà un espai d'acollida dels animals que estarà obert al púbic

Actualitzada 29/11/2016 a les 17:06

La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE), la darrera que s'ha fet aquest 2016, ha aprovat aquest dimarts el projecte per construir un nucli zoològic al Mas del Maco de Tivissa. L'àmbit que acollirà la instal·lació és una parcel·la de 143.018 metres quadrats, situada al sud del terme municipal, apartada del nucli urbà i a tocar del terme de l'Ametlla de Mar (Ribera d'Ebre). Es tracta d'un paisatge rural de muntanya, amb arbres de secà abandonats, estructurat en bancals de murs de pedra en sec per adaptar el desnivell als usos agrícoles. També es troben pinedes amb un frondós sotabosc i elements patrimonials com un pou de reg, una bassa petita i una barraca de pedra en sec. Entre les edificacions, hi ha el Mas del Maco, de 257 metres quadrats, que ha sofert ampliacions i afegits amb el temps i té diverses construccions annexes al cos principal, de planta baixa amb planta primera. En conjunt, la superfície construïda suma 812 metres quadrats. L'accés a la finca es pot fer des de la carretera C-44, sortint de Tivissa, i des de l'N-340 per l'Ametlla de Mar.



El projecte preveu implantar un nucli zoològic rehabilitant i adequant el mas i els annexos, així com mantenir les masses forestals i els antics bancals agrícoles. Aquests serviran per allotjar i exhibir els animals, aprofitant la topografia. El recinte es dividirà en cinc zones. El conjunt edificat de Mas del Maco es destinarà a habitatge familiar, restauració, administració i petit comerç; les noves edificacions es destinaran a magatzem, zona de quarantena, clínica veterinària i aparcament; l'entorn forestal, corresponent a les pinedes, acolliran un circuit de natura i d'animals de granja; el nucli zoològic (de 1.825 metres quadrats) el formaran els recintes i les coberts dels animals, les àrees del circuit d'exposició i les de descans dels visitants; finalment, els espais lliures seran per a l'accés públic al parc, aparcament, horts ecològics, àrea de jocs infantils i producció d’energia a partir de fonts renovables. La CUTE ha valorat les mesures correctores de l'impacte paisatgístic del projecte i que respecti tots els elements existents a la finca.



Ampliació de l'hotel de Bot

La comissió ha donat llum verda al projecte de modificació puntual del planejament urbanístic de Bot (Terra Alta) per ampliar l’hotel Can Josep. L'hotel té actualment 9 habitacions i preveu una ampliació per arribar a un màxim de 65 llits, que es podran distribuir en hotel i apartaments turístics. Els solars on es preveu fer l'ampliació estan ocupats per terrenys agrícoles en desús. A més, l’hotel disposarà de 1.133 metres quadrats per ubicar-hi una piscina, pistes esportives o umbracles, a més de zones verdes. Urbanisme ha tingut en compte que el pla adequarà un paratge en desús per acollir activitat econòmica en benefici del municipi, potenciant el seu sector turístic i millorant la façana llevant de Bot.