La Generalitat contempla la finalització de la delegació de Tortosa en els pressupostos de 2017

El CAP d'Amposta i la delegació de la Generalitat continuen encapçalant, un exercici més, la llista de les principals actuacions al territori

Actualitzada 29/11/2016 a les 18:20

Les Terres de l'Ebre rebran el pròxim 2017 de la Generalitat pràcticament la mateixa xifra d'inversió que la prevista per enguany i serà destinada, principalment, a completar les actuacions econòmicament més voluminoses incloses en els comptes actualment vigents i dels últims anys. Així, el projecte de pressupostos de la Generalitat preveu 26,49 milions d'euros en inversions –respecte els 26,26 d'enguany-, on les partides destinades a la finalització de l'edifici de les delegacions de la Generalitat a Tortosa, amb 4,53 milions d'euros, i les obres de construcció del CAP d'Amposta, 2,99 milions, s'enduen les principals pessigades.



També, novament, el Govern ha previst destinar 2,51 milions a la constitució del cens emfitèutic –una fórmula de pagament ajornada que no es comptabilitza com a deute convencional- de l'edifici de l'Hospital de Móra d'Ebre. En matèria viària, es destinaran 1,88 milions d'euros a l'adequació dels sistemes de contenció de vehicles en diferents trams de la carretera C-12. Les inversions previstes a les Terres de l'Ebre representen el 3,3% del total de Catalunya, un percentatge només per davant del de l'Alt Pirineu i l'Aran.