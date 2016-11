Salut engega una campanya per detectar precoçment pacients amb arítmia cardíaca i evitar l'ictus

La fibril·lació auricular és la causa més freqüent d'arítmia cardíaca i causa el 20% de les embòlies

Actualitzada 28/11/2016 a les 13:07

Un total de 370 farmàcies de la demarcació de Barcelona, Osona i a les Terres de l'Ebre, així com 40 ajuntaments i 105 centres de salut s'han adherit a la primera fase de la campanya 'Pren-te el pols', una iniciativa del Departament de Salut per detectar de manera precoç la fibril·lació auricular, una arítmia cardíaca que causa 1 de cada 5 ictus. L'objectiu és detectar l'arítmia abans que faci símptomes i actuar abans de l'ictus, la primera causa de mort entre les dones i la tercera entre els homes. Amb la campanya, les persones majors de 60 anys es podran prendre's el pols de manera gratuïta a les farmàcies col·laboradores i, si es detecta arítmia, seran derivades al CAP per seguir els controls establerts.



Es calcula que un 10%, de les persones majors de 60 anys pateixen algun tipus d'arítmia cardíaca i que un 2% no ho saben, és a dir, uns 40.000 catalans. L'arítmia cardíaca causada per la fibril·lació auricular és, al costat de la hipertensió, un dels factors de risc principals a l'hora de patir els ictus. A Catalunya, se'n donen 13.000 cada any i és la primera causa de mort en les dones i la tercera en els homes. La major par dels pacients, un 45%, queda amb alguna discapacitat.



Amb aquestes dades, el Departament de Salut, ha intensificat els darrers anys, les campanyes de prevenció dels ictus, i ara, suma una nova iniciativa. Amb 'Pren-te el pols', Salut ha involucrat 370 farmàcies, 40 ajuntaments i 105 centres de salut, atenció primària i hospitalària, de la demarcació de Terres de l'Ebre, Barcelona i Osona per desenvolupar una primera fase d'una campanya que pretén detectar les persones amb algun tipus d'arítmia abans que facin símptoma, per poder derivar-los correctament i evitar, precisament, el patiment d'un ictus.



Així ho han explicat els impulsors de la campanya, aquest dilluns. El doctor Mariano de la Figuera, metge de primària, ha detallat que cal que l'arítmia és «'asimptomàtica» seria «un fracàs» detectar-la després de l'ictus si es pot conèixer el seu abast amb una simple presa de pols. Des del Col·legi de Farmacèutics, el seu vicepresident, Francesc Pla, ha reconegut que és una prova «fàcilment extensible» i per tant, valora positivament l'ús de les oficines de farmàcia per instaurar una «rutina» que s'instauri a la ruta de la fibril·lació auricular.



Pla també ha explicat que des de dijous passat, les farmàcies implicades han fet proves a un miler de persones, de les quals una cinquantena han estat derivades a CAP's en detectar-hi pols irregular. Aquests pacients han seguit la ruta per determinar si l'arítmia és la fibril·lació auricular, un cribratge que es fa a través de l'electrocardiograma.



El conseller de Salut, Toni Comín, ha destacat que Catalunya registra una de les xifres més baixes d'incidència d'ictus de tot Europa gràcies, entre altres, del codi Ictus posant en marxa el 2006. Amb 'Pren-te el pols', Comín ha assegurat que es vol fer un pas més per a la prevenció d'aquest tipus de malalties. I és que la fibril·lació auricular és l'arítmia cardíaca és freqüent i multiplica per cinc les possibilitats de patir un ictus. El Departament de Salut ja ha impulsat la Ruta de la fibril·lació auricular per diagnosticar ràpidament els pacients que la pateixen. La campanya 'Pren-te el pols' s'anirà estenent progressivament a tot Catalunya.