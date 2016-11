Recollida de material d'escriptura gastat per lluitar contra la Distròfia Muscular Congènita

La iniciativa, impulsada per Fundació Noèlia, es durà a terme als centres educatius

Actualitzada 28/11/2016 a les 15:40

La Fundació Noèlia ha organitzat una nova activitat juntament amb la recollida de taps de plàstic per captar fons per la investigació de la Distròfia Muscular Congènita per dèficit de col·lagen VI. En aquesta nova iniciativa solidària el que es recollirà serà material d’escriptura gastat a diversos centres educatius.Els organitzadors proposen que les escoles tinguin a les seves aules una caixa de sabates o semblant perquè alumnes i professors puguin dipositar el material que es vagi gastant. Un cop plena s’haurà d’abocar en una caixa més gran que servirà per recollir l’aportació de totes les aules. A final de curs, o en cas de que es necessiti que es reculli abans per problemes d’espai, només caldrà trucar als telèfons de contacte que es troben al cartell i es passaria a recollir per part dels voluntaris de la Fundació.Fundació Noèlia ha decidit fer la recollida a les aules perquè «és el lloc per excel·lència on es fa servir aquest material i alhora contribuïm al reciclatge per tenir cura del medi ambient». Els centres educatius que vulguin col·laborar-hi només cal que es descarreguin el cartell que els facilitaran amb els objectes que s’accepten i els que no, a més d’enviar un correu amb les seves dades a materialescolarsolidarinoelia@gmail.com per tal d’actualitzar els punts de recollida.