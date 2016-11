Desmantellat un punt de venda de droga al detall a Sant Carles de la Ràpita

L'operació policial ha detingut a quatre persones d'ètnia gitana

Redacció

Actualitzada 28/11/2016 a les 15:12

La Guàrdia Civil i la Policia Local de Sant Carles de la Ràpita han detingut al municipi a quatre persones per presumptes delictes contra la salut pública i de formar part d'una organització criminal que es dedicava a vendre droga al detall.



La investigació es va iniciar al mes d'octubre, quan persones de la localitat es van queixar de la venda de droga al municipi. Els cossos de seguretat van establir diversos dispositius per tal de detectar la ubicació dels punts de venda i poder-los desmantellar.



Els dispositius van detectar un habitatge llogat al poble on es venia droga. El Jutjat d'Instrucció número 3 d'Amposta va autoritzar l'entrada als cossos de seguretat divendres 25 de novembre al mateix domicili i a un altre pis on s'estaria duent a terme una activitat similar.



Durant aquest operatiu es van detenir quatre persones, totes amb nacionalitat espanyola, d'ètnia gitana i veïnes d'Amposta i Sant Carles de la Ràpita. Aquestes tenen antecedents pels mateixos delictes formant part d'un grup que operava a Amposta. Durant el registre es van intervenir 44 i 22 dosis d'heroïna i de cocaïna, respectivament, preparades en dosis individuals per vendre. També es van trobar utensilis dedicats per a la distribució i documentació d'interès per a la investigació.