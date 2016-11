Es tracta d'una de les iniciatives finançades per l'Obra Social 'La Caixa' per a persones en situació vulnerable en entorns rurals

L'Ajuntament d'Alcanar (Montsià), l'Obra Social 'La Caixa' i la fundació privada Gentis han iniciat un projecte per generar ocupació i ajudar a trobar a feia a unes 25 dones en risc d'exclusió social del municipi. Durant un any, des de Gentis, es buscaran les usuàries interessades que encaixin en la iniciativa, les formaran i es farà una mediació amb les empreses del territori que puguin oferir pràctiques i, sobretot, contractes de treball per a elles. Les beneficiàries del programa són dones sense formació i molts cops sense experiència laboral amb situacions vitals de risc. «Són diversos perfils sobretot de dones que necessiten molta ajuda per treballar les competències necessàries pe tornar al mercat laboral», ha dit Rosa Cardona coordinadora de la Gentis a Tarragona. El finançament del projecte, 24.000 euros, va a càrrec de l'Obra Social "la Caixa".



El projecte 'Fem ocupació per a dones' d'Alcanar es desenvoluparà en quatre fases. Un cop signat el conveni, el passat 15 de novembre, s'ha iniciat la recerca d'usuàries, «dones en risc d'exclusió social que busquen feina», donant a conèixer el programa. Un cop detectades les beneficiàries s'elaborarà un itinerari personal d'inserció laboral incidint en les competències que els cal millorar per la trobar feina, i es contactarà amb empreses de la zona «susceptibles de tindre nínxols de feina», perquè també siguin partícips de la formació de les usuàries. La tercera part consisteix en la formació teòrica i tècnica de les dones i que acabin fent pràctiques per obrir possibilitats de contractació.



«Al final es farà un seguiment a les dones que hagin pogut trobar feina perquè el lloc de treball sigui el més estable possible», ha remarcat Rosa Cardona, coordinadora de la fundació privada Gentis a Tarragona. Cardona ha apuntat que les empreses potencials per participar en el projecte són les del sector agroalimentari i el sociosanitari així com alguna indústria gran del la zona.



L'Obra Social "La Caixa" ha seleccionat aquest projecte entre una cinquantena que financen a tot l'Estat. Com ha explicat Íngrid Borràs, directora de l'àrea de negoci de la zona d'Amposta de CaixaBank aquestes iniciatives donen feina a 206 persones amb 68 nous llocs de treball i es fan gràcies a la col·laboració de 1511 voluntaris. La regidora de Benestar Social i Ensenyament d'Alcanar, Carme Navarro, ha agraït la col·laboració de l'entitat en el desenvolupament agraeix que es faci la iniciativa al municipi, impulsant així polítiques de suport a persones en situació de vulnerabilitat.