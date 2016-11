Els estudiants de secundària, protagonistes en la commemoració del dia contra la violència masclista a l'Ebre

Una representació teatral sobre l'acceptació dels micromasclismes regira les consciències de més de dos mil alumnes

Actualitzada 25/11/2016 a les 14:45

El llenguatge, els rols i els comportaments masclistes que es van «col·lant» a diari a les vides dels homes i les dones ha centrat l'obra de teatre 'La Festa' amb què s'ha fet reflexionar uns 600 adolescents dels instituts del Baix Ebre reunits per commemorar, aquest divendres, el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Aquesta representació de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa s'està mostrant aquest mes de novembre a més de 2.000 alumnes de secundària de les Terres de l'Ebre. «És important treballar en aquesta edat perquè és quan es comencen a generar les relacions de parella i és quan comencem a veure les actituds que fan uns i altres», ha remarcat Carme Valls, coordinadora de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre. El grup ebrenc 'El Mafio' ha obert l'acte amb la lectura del manifest i l'ha tancat amb una petita actuació.



La commemoració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, ha volgut enguany implicar l'alumnat dels estudiants dels instituts de les Terres de l'Ebre. L'acte institucional de l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa ha comptat amb l'assistència de 600 alumnes d'instituts i escoles del Baix Ebre que han vist l'obra 'La Festa', un joc de canvi de rols on es mostra un «mon a l'inrevés» on les actituds masclistes les adopten les dones cap als homes, on es veu com el ciberassetjament i el cibercontrol es converteix violència masclista i sobretot com d'habituals i acceptades són algunes actituds que fan diferent el tracte entre les homes i les dones. Aquesta obra de teatre de l'Escola de Teatre Municipal de Tortosa pretén reconèixer i promoure valors, actituds i models relacionals igualitaris en la població adolescent i despertar la crítica personal i activa respecte davant de l'abús i la violència en les relacions afectives.



La representació s'ha impulsat també a la resta d'instituts de la Ribera d'Ebre, el Montsià i la Terra Alta i ha arribat a més de 1.200 alumnes aquest mes de novembre. «Cal educar en la igualtat des de sempre, des del naixement però és important treballar amb les adolescents perquè es quan comencen a veure les actituds que agafen nois i noies», ha explicat Carme Valls coordinadora de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre. De fet, Valls ha remarcat la importància d'aquests actes per donar a conèixer la seva institució la feina que es fa per ajudar les dones a sortir de situacions de violència masclista. «La violència no coneix territoris, ni edats ni llocs de naixement. A les Terres de l'Ebre n'hi ha i el problema és la violència que es pateix a casa i les dones que la pateixen i no denuncien ni ho posen en coneixement perquè se les pugui ajudar. Això preocupa a les institucions que hi treballem i aquests actes serveixen per posar coneixement que tenim línia atenció telefònica gratuïta, que existeix un servei d'atenció a les dones», ha recordat Valls.