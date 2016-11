La dona està acusada de circular amb un vehicle sense permís de conduir i sota els efectes de l'alcohol

25/11/2016

Segons explica el diari Levante, la Guàrdia Civil de Castelló ha detingut a la dona d'Ulldecona que va sofrir un accident a Vinaròs a finals del mes passat. La dona està acusada de circular amb un vehicle sense permís de conduir i sota els efectes de l'alcohol, després de sofrir un accident en el qual va morir el seu fill de quatre mesos. Per aquest motiu, la mare del nadó també està acusada d'un altre delicte d'homicidi per imprudència greu.



L'actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar el passat 30 d'octubre arran de l'accident de trànsit ocorregut a l'AP-7 a l'altura de Benicarló, en el qual un vehicle es va sortir de la via i va xocar amb la valla metàl·lica. Com a conseqüència del sinistre, va morir el fill de la conductora, que va resultar ferida greu.



Per aquest motiu els agents pertanyents al Subsector de Tràfic de la Comandància de Castelló van procedir a realitzar diverses recerques i gestions a fi de procedir a l'esclariment de l'accident.



Les mateixes van donar com resultat la detenció de la conductora, de 36 anys, com a suposada autora d'un delicte contra la seguretat vial, per mancar de permís de conduir i fer-ho sota els efectes de begudes alcohòliques –superant àmpliament la taxa penalment establerta– i un altre delicte d'homicidi per imprudència greu, segons les mateixes fonts. Les diligències han estat remeses al Jutjat d'Instrucció número 5 de Vinaròs.