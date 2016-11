L'home va patir una sortida de via a la TV-3022 després que el camió tipus tràiler li fes la tisora

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home, de 42 anys i veí d'Aitona, al Segrià, per conduir amb una taxa d'alcohol que quadruplicava la permesa per un conductor professional. Els fets van passar el dimecres 23 de novembre a la TV-3022 al terme municipal de Rasquera, a la Ribera d'Ebre, quan l'home, que conduïa un camió tipus tràiler, va patir una sortida de via quan el vehicle li va fer la tisora.



L'accident va obligar a restringir parcialment el trànsit a la carretera fins que es va poder retirar el vehicle. Quan els Mossos d'Esquadra van fer-li la prova d'alcoholèmia, l'home va donar positiu amb una taxa de 0,64 mg\/l, quatre vegades superior a la permesa per un conductor professional que és de 0,15 mg\/l. La Policia va interposar una denúncia penal per un delicte contra la seguretat viària que va ser remesa als Jutjats de Gandesa on pròximament es celebrarà el judici ràpid.



Es dóna el cas que el mateix home, el passat 8 de novembre, ja va ser denunciat per conducció temerària després que a l'N-340, al terme d'Alcanar, al Montsià, envaís el sentit contrari després de fregar amb un turisme i no aturar-se.