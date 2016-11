L'Associació de Propietaris Forestals crea un pla pioner a la demarcació per diversificar l'economia del municipi i crear fins a 30 llocs de treball

Actualitzada 24/11/2016 a les 13:16

El Centre de la Propietat Forestal (CPF) ha aprovat aquest octubre el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de la Fatarella (Terra Alta). Aquest instrument, pioner a la demarcació, ha estat promogut per l'Associació de Propietaris Forestals (APFF) del municipi per mirar d'optimitzar i treure profit dels recursos que existeixen als espais forestals que representen el 60% de superfície del seu terme municipal. Les actuacions passen per incentivar la producció de biomassa, de safrà o de plantes aromàtiques i medicinals, la comercialització de productes fusters, la recuperació de l'apicultura, o la producció de tòfona negra, un dels punts forts del pla. El president de l'APFF, Andreu Rius, ha remarcat que es podrien crear fins a 30 llocs de treball directes.



El document ha planificat actuacions a més del 60% de la superfície del terme municipal de la Fatarella i permetrà coordinar de manera conjunta les possibles actuacions a fer a cada zona. Els propietaris poden adherir-se voluntàriament al pla. L'avantatge principal de fer-ho és que reben una planificació, aprovada per la Generalitat i amb vigència per als 10 propers anys, on s'especifica quin tipus de massa forestal tenen a la seua propietat, quins són els treballs forestals que s'haurien de fer per millorar el bosc, els ajuts als quals es poden acollir i les actuacions econòmiques viables que poden dur a terme i els productes forestals que els poden donar rendiment econòmic.



Un dels punts forts del pla és la identificació del potencial d'implantació de tòfona negra. De fet, el projecte certifica que es podria arribar a desenvolupar en prop de 800 hectàrees, més del 30% de la superfície del terme. Com ha explicat Andreu Rius, president de l'Associació Propietaris Forestals de la Fatarella (APFF), les revisions fetes pel Centre de la Propietat Forestal (CPF) han qualificat «d'aptes» per la producció micològica bona part de les terres de l'altiplà de la serra d'Ascó.



L'APFF, impulsada des de l'Ajuntament de la Fatarella des de l'any 2013, ja compta amb una setantena de propietaris que reuneixen 1.300 hectàrees, la meitat de la superfície forestal del municipi. La pla ha estat confeccionat per l'equip tècnic de l'Àrea d'Entorn Natural i Territori del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), ha costat 13.160 euros i vol oferir opcions de futur davant les dificultats del sector agrícola. El de la Fatarella és un projecte pioner però Rius anima altres municipis a imitar-los. «És un nou model de desenvolupament local, una alternativa a allò que hi ha ara», ha defensat el president de l'APFF. «S'ha fet per crear llocs de treball i que sigui un referent per als altres pobles que també ho puguin fer. Volem que suposi un canvi del 100%», ha afegit Rius.



Entre les primeres actuacions previstes hi ha la creació d'un centre de recepció d'abelles silvestres per pol·linitzar els boscos de la Fatarella, que s'ha ubicat en una finca arrendada per l'associació. Aquest projecte està lligat a la recuperació de plantes medicinals i de les construccions de pedra en sec però està pendent de rebre finançament de les administracions catalanes. En canvi, Rius ha explicat que ja han arribat els ajuts del govern espanyol per a la neteja de boscos i els associats ja podran començar a treballar-hi. Tanmateix, també ha quedat paralitzat i pendent que l'Ajuntament de la Fatarella signi el conveni, el projecte de calderes de biomassa per escalfar tot el municipi.