Així es la nova estrella Estrella Michelin de Tarragona

Vicent Guimerà, el millor xef de l'any, reb el guardó pel seu restaurant siutat a Ulldecona

Actualitzada 24/11/2016 a les 19:49

Aquest passat dimecres 23 de novembre es va donar a conèixer el llistat amb els restaurants galardonats amb Estrella Michelin, i el restaurant l'Antic Molí d'Ulldecona va rebre la seva primera estrella. A més a més aquest octubre el xef del restaurant, Vicent Guimerà, va ser galardonat pel Fòrum Gastronòmic amb el premi al millor cuiner de l'any.Amb només 24 anys Guimerà va obrir el restaurant Antic Molí d'Ulldecona el 2004, situat al costat del riu Sénia, al bell mig del Montsià; apostant per la cuina proximitat i utilitzant productes locals i ecológics. Va estudiar a l'Escola d'Hosteleria i Turisme de Cambrils, però el xef assegura que on va rebre les millors lliçons va ser al restaurant dels seus pares, Casa Santi. Es tracta d’un xef molt polifacètic i pro-actiu i aquest caràcter es reflecteix al seu restaurant, que no ha parat d’ampliar els seus espais i millorar les seves instal·lacions dia a dia.El Restaurant presenta diferents espais on gaudir de l'experiència gastronòmica que proposa. Per una banda l'Espai Gastronòmic del restaurant permet disfrutar de la cuina creativa d'autor, i ofereix la possibilitat d'experimentar dos menús diferents, Le Petit Tour, que té un preu de només 40 euros, i El Tour de l'Antic Molí per 65 euros. D'aquesta manera Guimerà presenta una volta ciclista en la que els comensals poden disfrutar de productes de la terra.Plat corresponent a l'experiència El Tour de l'Antic Molí 'El plat i el pedal xocolata i manelaka'.Plat corresponent a l'experiència El Tour de l'Antic Molí 'La cadena coco i mango i pastanaga'.Per altra banda també es pot gaudir de l'Espai Menú, dedicat a aquells comensals que volen disfrutar dels productes de temporada que presenta la carta del restaurant.La carta d'aquest hivern presenta plats com aquest 'Crepe d'angules a la brasa amb alls escalivats i trompeta de la mort'.Per altra banda, el restaurant treballa amb plats on l'ingridient principal es la galera. Aquesta és una aposta del xef Guimerà que intenta donar a conèixer aquest ingredient tant desconegut per l'Alta Gastronomia. El restaurant organitza cada any unes Jornades de la Galera, proposant aquest crustaci com a producte principal de les elaboracions i explorant les seves possibilitats aplicant-li les últimes tècniques gastronòmiques.'Galera perfumada i escabetxada amb céleri, ous de salmó, gelat d’àpid i galeta d’arròs' corresponent a les Jornades de la Galera de l'any 2015.El restaurant romandrà tancat del 15 al 30 de novembre, per reservar taula cal fer-ho desde la seva pàgina web