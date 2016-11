En un operatiu de l'IES de Roquetes només s'ha imposat una sanció per falta de senyalització dels graons de l'autocar

El sergent Carles Ferran @mossos destaca a Roquetes que els controls #transportescolar ajuden a conscienciar de l'ús de cinturó als autocars pic.twitter.com/WMMfFEoI8t — Trànsit (@transit) 23 de novembre de 2016

El Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana una campanya intensiva de control del transport escolar a tots els instituts de les Terres de l'Ebre. Com ha explicat el cap de torn de Trànsit de les Terres de l'Ebre, Carles Ferran, aquests operatius es fan dos cops a l'any amb l'objectiu d'evitar l'accidentalitat però sobretot requerir i conscienciar els sistemes de seguretat passiva als busos. És a dir, «que tots els nens vagin asseguts en el seus seients i fent ús dels cinturons de seguretat». Ferran ha remarcat que aquestes mesures són importantíssimes per minimitzar lesions físiques dels passatgers en cas que l'autocar bolqués o sortís de la via. Aquest dimecres, els Mossos d'Esquadra han desplegat un dels operatius a l'IES de Roquetes (Baix Ebre) on han revisat quatre autobusos. L'única infracció que s'ha detectat és la falta de senyalització lumínica a les escales d'accés i sortida de l'autocar.Segons el cap de torn de l'àrea de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, Carles Ferran, aquestes campanyes serveixen per «conscienciar els centres educatius i les mateixes empreses de transport que la normativa s'ha de complir i s'ha de ser una mica estricte». Els operatius controlen que els vehicles no tonguin cap deficiència tècnica i que disposin de tots els permisos i tota la documentació. Als conductors se'ls requereix que tinguin els descansos i les conduccions en regla i als seus acompanyants «que tinguin clar el seu objectiu dins de l'autobús ja sigui en el trajecte ordinari i normal de cada dia com quan passa un accident o una avaria».En la revisió que s'ha dut a terme als quatre autobusos que porten fins a l'IES de Roquetes alguns alumnes, els Mossos d'Esquadra han certificat que els joves feien ús del cinturó, que no hi havia cap anomalia greu en els vehicles, els test d'alcoholèmia dels conductors han estat negatius i els tacògrafs eren correctes. Només s'ha detectat una infracció en un dels autobusos per no portar senyalitzat amb bandes lluminoses les escales d'accés i sortida.El Servei Català de Trànsit ha fet aquest any 13 campanyes preventives integrals amb aquesta de control del transport escolar. N'hi ha prevista una més abans de finals d'any. Al mes de maig es va fer el primer d'aquests operatius específics amb u total de 491 vehicles revisats i 63 denúncies, la majoria relacionades amb les condicions dels vehicles o administratives. Per conscienciar de la importància de l'ús del cinturó també als autocars, Trànsit difon aquesta setmana a través de les xarxes socials material audiovisual amb les lema 'A l'autocar també'.Cal recordar que l'obligatorietat d'utilitzar cinturó de seguretat s'estén també als usuaris dels vehicles de transport de passatgers que en duguin d'instal·lats.