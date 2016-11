La sortida de via d'un camió obliga a tallar el pas a la resta de vhicles pesants a Rasquera

El conductor del camió ha resultat il·lès

Actualitzada 23/11/2016 a les 16:18

Un camió ha sortit de la via mentre circulava per la carretera TV-3022 a l'alçada de Rasquera, a la Ribera d'Ebre. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. Els fets han obligat a tallar la circulació per la via en ambdós sentits, i s'ha establert un pas alternatiu. Segons informa el Servei Català de Trànsit, la poca amplada d'aquest pas alternatiu obliga a prohibir el pas a d'altres vehicles pesants, i només permet la circulació de turisme.



Els fets han tingut lloc al voltant de tres quarts de tres de la tarda d'aquest dimecres, al quilòmetre 11 de la via. El Servei Català de Trànsit registra fins a un quilòmetre de retencions.