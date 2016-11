L'Antic Molí d'Ulldecona, nova estrella Michelín de la demarcació

El restaurant se suma a la prestigiosa llista

23/11/2016

El restaurant l'Antic Molí d'Ulldecona, de Vicent Guimerà, se suma a la prestigiosa llista gastronòmica obtenint una Estrella Michelín. L'establiment és un dels tres de Catalunya que ha aconseguit tal distinció juntament amb Céleri i Xerta de Barcelona, Ca l'Arpa de Banyoles, que torna a la llista, i la Boscana de Bellvís, del Pla d'Urgell.



Pel que fa als altres restaurants de la demarcació que ja tenien Estrella la conserven. Aquests són el Rincón de Diego i Can Bosch de Cambrils, Les Moles d'Ulldecona i el Xef de l'Indià de Xerta.



Per altra banda, el restaurant Lasarte, l'aposta gastronòmica a Barcelona de Martín Berasategui i capitanejat als fogons pel xef italià Paolo Casagrande, ha aconseguit la tercera estrella Michelin. Aquest és l'únic de tot l'Estat i Portugal que s'incorpora a aquest club exclusiu. Per tant, s'eleva fins a tres el nombre de restaurants catalans que tenen aquesta distinció (juntament amb el Celler de Can Roca i el Sant Pau). En canvi, Catalunya no ha pogut sumar cap novetat a la llista dels restaurants amb dues estrelles, que es manté intacta amb sis noms.