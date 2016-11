Preocupació per l'expansió d'una nova planta invasora a les vores del tram final del riu Ebre

Els experts eliminen des de fa temps la colocàsia dels espais del Parc Natural del Delta de l'Ebre però demanen que es faci també al riu

Redacció

Actualitzada 22/11/2016 a les 14:33

Una nova planta exòtica invasora es podria estar estenent de manera preocupant, sobretot a les zones més malmeses, a la riba del riu Ebre. Es tracta de la colocàsia, una planta exòtica ornamental, que s'ha aclimatat «força bé» als marges del tram final de l'Ebre i ha fet poblacions de des d'Amposta fins a la desembocadura del riu. Els tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre fa anys que l'eliminen dels espais protegits on la detecten però han demanat que es tregui també de les zones fluvials, on ells no tenen competència, per frenar-ne la propagació. La colocàsia és originària de regions tropicals d'Àsia, té unes fulles molt grans, que poden arribar al mig metre d'ample i de llarg , i acaba «desplaçant» les espècies autòctones.



La falta de bosc de ribera i un hàbitat humit idoni ha fet que la colocàsia hagi trobat als marges de l'Ebre un clima perfecte per estendre's. Com ha explicat el biòleg i tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Toni Curcó, es té constància de la presència de la planta en espais naturals des dels anys 90 tot i que és una espècie ornamental. La colocàsia ha anat apareixent en zones humides i, a falta encara de dades contrastades, els experts tenen «la intuïció» que s'està estenen a les vores més malmeses de l'Ebre.



Curcó ha avisat que és una espècie «a tenir en compte» i que no es pot menystenir. «Amb les espècies exòtiques és difícil predir que faran», ha recordat el tècnic del parc, perquè, com va passar amb el caragol maçana, «el veritable potencial invasor» es desenvolupa amb el temps. Dins els espais del Parc Natural del Delta de l'Ebre, la colocàsia s'elimina manualment quan es detecta però Curcó ha demana que «es potenciïn les tasques d'eliminació» de la planta també al riu.



El principal perjudici de la colocàsia és que desplaça físicament les espècies autòctones, com el canyís. Creix molt de pressa, és molt robusta i té unes fulles molt grans que guanyen l'espai físic d'altres plantes. «La colocàsia no és que hagi desplaçat al bosc de ribera sinó que l'hem tallat i hem fet possible que sigui fàcil que es desenvolupi i s'estengui», ha remarcat Curcó. «Les àrees més ben conservades, amb un bosc de ribera ben constituït, ja és una barrera eficaç per aquesta espècia i altres», ha afegit el biòleg.