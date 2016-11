Dues persones atrapades a l'interior del vehicle en un accident greu a Garcia

El xoc ha implicat a tres turismes i una furgoneta

Redacció

21/11/2016

Dues persones han quedat atrapades a l'interior del vehicle en col·lidir tres turismes i una furgoneta aquest dilluns mentre circulaven per la carretera C-12 a l'alçada de Garcia, a la Ribera d'Ebre, en el que el Servei Català de Trànsit descriu com un accident greu. L'accident ha afectat a cinc persones. Una d'aquestes ha estat traslladada a l'hospital Joan XXIII en estat crític, mentre que les altres quatre han resultat ferides menys greu. Tres han estat ateses també al Joan XXIII, i la quarta a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.



Fins a cinc dotacions dels Bombers, sis dels Mossos d'Esquadra i set per part del SEM, s'han traslladat fins al lloc dels fets per tal d'assistir els ferits i treballar en les feines d'excarceració dels atrapats.



La circulació per la via s'ha tallat en ambdós sentits al punt quilomètric 68 mentre els serveis d'emergències i de seguretat han treballat a la calçada.