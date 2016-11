Lo Port de Tortosa tornarà a ser final d'etapa en la Volta a Catalunya

La cursa ciclista tindrà lloc del 20 al 26 de març

Lo Port, els ports de Tortosa-Beseit, tornarà a ser final d'una etapa de la Volta a Catalunya, cursa ciclista que es correrà del 20 al 26 de març, tal com s'ha signat avui a l'ajuntament de Tortosa (Baix Ebre).



Els ports de Tortosa-Beseit seran el final de l'etapa del 24 de març, que es desenvoluparà per tot el delta de l'Ebre i que culminarà amb un port de més de deu quilòmetres de longitud, un desnivell mitjà del 9,7% i rampes del 15%.



Serà la tercera ocasió en la qual el final de l'etapa serà al citat port. En les dues anteriors (1985 i 1991) es van produir victòries colombianes per mitjà d'Alirio Chizabas i Lucho Herrera.



L'etapa és la segona que s'anuncia per part de l'organització. L'anterior va ser la presentació d'una contrarellotge per equips que es correrà el 21 de març al Pla de l'Estany (Banyoles).