Un camió bolca a la N-340 i obliga a obrir l'AP-7 per desviar el trànsit

El conductor ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Actualitzada 08/11/2016 a les 11:15

Un camió bolcat talla des d’aquest dimarts a primera hora del matí la N-340 en els dos sentits de la circulació al seu pas per l’Ametlla de Mar i obliga a desviar el trànsit entre aquest municipi i l'Ampolla per l’AP-7, on s’han aixecat les barreres, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L’accident s’ha produït a dos quarts i mig de nou del matí quan per causes que es desconeixen el vehicle ha sortit de la via i ha bolcat. Tot i això, el conductor ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.