La CHE retira més de 6.800 exemplars de cargol poma i 8.500 postes del tram final del riu Ebre

L'organisme de conca ha dut a terme des del juny una campanya de prospecció de l'espècie invasora entre Xerta i Amposta

Actualitzada 08/11/2016 a les 15:04

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha finalitzat aquest mes de noviembre la campanya de prospeccions de cargol poma iniciada el passat mes de juny, al tram final del riu Ebre. En concret, els treballs s'han dut a terme entre Xerta (Baix Ebre) i Amposta, tot just fora de l'àmbit de gestió de la CHE i com a mesura preventiva per reduir el risc d'entrada de l'espècie invasora al domini públic hidràulic que es manté sense afectació. Durant aquests cinc mesos de prospeccions s'han retirat 6.863 exemplars adults de cargol poma i 8.509 postes. A més, enguany s'ha ampliat tota la senyalització informativa sobre espècies invasores al riu. S'ha instal·lat un panell explicatiu a la resclosa de l'assut de Xerta i un al nou embarcador de Tortosa.



Els treballs de prospecció s'han dut a terme entre els municipis de Xerta i Amposta, comprovant i assegurant que el tram de riu entre Xerta i Tortosa continua sense presència de cargol poma. Així, les tasques s'han centrat en la retirada de postes i adults entre Tortosa i Amposta.



La campanya ha consistit en setmanes de treball tant de jornades diürnes com, en la seva majoria, nocturnes per tal que la retirada dels animals fos més efectiva. Els treballs s'han dut a terme tant des de la piragua com des de la riba del riu, i analitzant les dades recollides, s'evidencia l'efectivitat d'aquestes tasques que redueixen en gran mesura el nombre de femelles reproductores presents.



Com en altres campanyes, les actuacions de la CHE s'han dut a terme fora del seu àmbit de gestió, ja que aquest tram és domini públic marítim-terrestre, i es plantegen com un suport preventiu per col·laborar amb les administracions competents en el control de les espècies invasores, principalment la Generalitat de Catalunya, i evitar així la propagació del cargol poma a noves zones.



Les zones de domini públic marítim-terrestre afectades per la plaga són, majoritàriament, per l'abocament de les aigües sobrants d'arrossars que poden transportar exemplars adults i postes.



A més d'ampliar la senyalització informativa sobre la plaga, la CHE recorda als usuaris del riu que la manipulació del cargol poma per al seu ús com a esquer està totalment prohibida.