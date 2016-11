Un home mort en bolcar el seu tractor a Tortosa

Bombers, Policia Local, Mossos d’Esquadra i SEM han acudit al lloc dels fets però no han pogut salvar l’home

Redacció

Actualitzada 06/11/2016 a les 17:44

Un home de 57 anys ha mort aquest diumenge al migdia després de bolcar el seu tractor a la Rabal de Jesús, terme que pertany al municipi de Tortosa. Els bombers han rebut l’avís de l’accident cap a dos quarts de dotze i s’han desplaçat fins a la zona per intentar rescatar l’home, que ha quedat atrapat sota el tractor.



Els Bombers han enviat tres dotacions terrestres a la zona del sinistre, a la qual també hi han acudit efectius de la Policia Local, dues unitats dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del SEM. Tot i així, no han pogut reanimar la víctima.