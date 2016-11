L'Escola de Capacitació Nauticopesquera estrena una nova goleta

Es tracta d'un projecte integrador que convertirà l'embarcació en un taller de treball i aula oberta a alumnes de diferents escoles i instituts

Actualitzada 05/11/2016 a les 19:23

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, ha presentat aquest dissabte la goleta IMAR PRIMER, propietat de la Generalitat de Catalunya. L'embarcació, que s'establirà al port de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, serà utilitzada per l'alumnat de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya durant les pràctiques formatives necessàries, així com per a activitats complementàries de la formació curricular i de promoció de l'àmbit marítim i de la navegació adreçades als alumnes.Serret ha explicat que aquesta nova embarcació "és un pas més d'un projecte integrador del vaixell-escola-entorn, que ha de convertir la goleta IMAR PRIMER no en un taller de treball útil únicament per als alumnes de l'Escola, sinó obert als diferents membres de la comunitat educativa i permetre utilitzar-la com un aula oberta per a alumnes de les diferents escoles i instituts de Catalunya".



La goleta està equipada amb una interfase vaixell-simulador que permet reproduir les activitats realitzades pel vaixell en el simulador de l'Escola o en qualsevol altre equip electrònic de suport a la docència. La goleta és un tipus d'embarcació tradicional de fusta amb dos pals, que avui en dia va equipada amb un motor per augmentar-ne la maniobrabilitat i poder navegar en absència de vent, i d'aquesta forma aprofitar al màxim les seves condicions. El vaixell disposa de pal major amb dos pisos de creuetes i la messana amb un sol pis. Així mateix, va aparellada amb dos flocs i dos majors. Aquest model en concret es va construir l'any 1986 a Turquia. Les seves dimensions són de 20,32 metres d'eslora, 5,64 metres de mànega i 2,79 metres de puntal, amb un motor Volvo Dièsel de 187,50 kW i amb una capacitat màxima per a 12 persones a bord.