Territori aclareix que no hi haurà noves parades a l'R16 per connectar-la amb l'outlet de Viladecans

Territori clarifica que els trens que s'aturaran al nou centre comercial seran els de l'R2

Actualitzada 04/11/2016 a les 09:28

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha aclarit que els trens que s'aturaran a Viladecans (Baix Llobregat) per donar serveis als usuaris del nou centre comercial outlet, durant els caps de setmana, són els de la línia R2-Sud, aquella que uneix Sant Vicenç de Calders amb Barcelona per Vilanova i la Geltrú. Segons fonts del Departament, es tracta dels trens que actualment no tenen parada en aquest municipi del Baix Llobregat i que han de donar cobertura en hores de més afluència. Des de Territori han descartat que s'hagi plantejat fer aturar a Viladecans els trens de l'R16, la línia que uneix les Terres de l'Ebre amb la capital catalana. El conseller Josep Rull va insistir, aquest dimecres, des de Valls, que la prioritat està fixada en la millora dels temps de trajecte dels combois que circulen entre el sud del país i l'àrea metropolitana i en cap cas empitjorar-los.