Tallada la N-340 al Perelló per una fuita de gasoil d'un camió

La circulació ha estat desviada cap a l'interior del municipi i cap a l'AP-7

Actualitzada 04/11/2016 a les 13:48

Normalitzada la circulació a l'N-340 a Perelló on ha fuitat gasoil un camió. Amb tot velocitat limitada a 60 km/h @transitn340 pic.twitter.com/BKWZlhCOhq — Trànsit (@transit) 4 de novembre de 2016

La circulació per la carretera N-340 a l'alçada del Perelló ha estat tallada en ambdós sentits per una fuita de gasoil que ha patit un camió a les 12.40 hores d'aquest divendres. El vehicle ha perdut gran quantitat del combustible del dipòsit quan circulava per la via, de manera que aquesta ha hagut de ser tallada.Abans de ser tallada la calçada, una motocicleta que circulava per la via ha relliscat per on hi havia la taca de gasoil. L'accident ha sigut lleu, però per evitar altres incidències, els serveis d'emergències han procedit a la neteja de la calçada. Per aquest motiu la circulació ha estat desviada.Per una banda, els vehicles que circulaven en sentit nord s'han desviat cap a l'AP-7, on s'han aixecat les barreres dels peatges. Els vehicles que circulaven en sentit sud s'han desviat cap a l'interior del municipi. Les retencions comptabilitzades han estat de fins a 9 quilòmetres. La circulació s'ha reobert al voltant de les 13.45 hores, tot i que en un principi s'ha limitat la velocitat als 60 quilòmetres per hora.