Aquesta nova parada retrasarà els temps del recorregut de la línea R16

Actualitzada 03/11/2016 a les 19:16

Plataforma Trens Dignes ha carregat durament contra la proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, perquè els trens de la línia R16 parin a Viladecans (Baix Llobregat), els caps de setmana, per facilitar anar de compres al nou centre comercial, The Style Outlets. «Ens sembla una decisió injusta, desafortunada i un despropòsit, és com donar una puntada de peu al vesper», ha assegurat la plataforma en un comunicat, aquest dijous. Trens Dignes s'oposa a una mesura que posa «un transport públic al servei d'un negoci privat», que empitjoraria els temps de recorregut dels trens de l'R16 i que només afavorirà la mobilitat dels veïns de Barcelona en detriment dels de les Terres de l'Ebre.



La plataforma Trens Dignes argumenta que la parada dels trens de l'R16 a Viladecans «no és una necessitat real per al territori i demostra una falta de sensibilitat i planificació». «Es tracta d'una decisió unilateral i discrecional del Departament que, molt probablement, no s'hauria pogut prendre en el marc de la reclamada Autoritat Mobilitat Territorial (ATM), ja que els sectors socials, econòmics i polítics no l'haurien triada ni consensuada com una prioritat» per als habitants de les Terres de l'Ebre, han remarcat Trens Dignes.



Segons estimacions de la plataforma, que els trens parin a Viladecans podria allargar, al menys, uns cinc minuts el temps del trajecte en caps de setmana, el període quan justament hi ha més afluència d'usuaris a l'R16 perquè és molt usada per estudiants que es desplacen, sobretot, a Barcelona. «No estem per regalar ni perdre més temps del què ja ens roben diàriament. Ens sentim maltractats i menyspreats», han afegit.