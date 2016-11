Dos ferits greus en un accident entre un cotxe i un camió a Sant Carles de la Ràpita

Els Bombers han hagut de fer tasques d’excarceració per rescatar les dues persones ferides

Dos ferits greus és el balanç d’un accident que ha tingut lloc aquest dimecres al vespre entre un cotxe i un camió a Sant Carles de la Ràpita, a la carretera N-340. Els fets han tingut lloc cap a les vuit, quan per causes que s’investiguen el camió i el cotxe han xocat per encalç, segons han informat els Mossos d’Esquadra. A resultes del sinistre el camioner ha resultat il·lès. Els dos ocupants del cotxe han quedat atrapats a dins del vehicle i ha estat necessari que els Bombers, que han enviat quatre dotacions a la zona, fessin tasques d’excarceració per rescatar-los.