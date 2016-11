La falta de maquinista provoca retards d'una hora i mitja al tren Barcelona-Tortosa

Els fets s’han produït aquest dimarts a la nit després que Renfe assignés per error un treballador que estava de baixa

Redacció

ACN

02/11/2016

La línia R16 de Rodalies, que connecta Barcelona amb les Terres de l’Ebre, ha patit una nova incidència aquest dimarts 1 de novembre al vespre. Aquest cop el tren que ha sortit perjudicat ha estat el de Tortosa-Barcelona, que ha sortit amb una hora i mitja de retard a causa de la falta de personal –l’hora de sortida era a les 20.57 i el tren ha acabat arrancant a les 22.30h-. El retard ha estat causat per l'absència del maquinista després que, per error, la companyia Renfe n'assignés un que estava de baixa, per la qual cosa va haver de venir un altre treballador des de Tarragona amb taxi per fer-se càrrec del tren i traslladar els passatgers.



Una vintena de viatgers que ja es trobaven dalt del comboi han hagut de baixar a l’andana i esperar-se una hora i mitja a que arribés el nou maquinista i arranqués el tren. Aquesta incidència també ha afectat als passatgers de les altres parades del trajecte, ja que totes han patit el retard.



El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anunciat que la Generalitat obrirà un expedient a la companyia que pot acabar amb una sanció «exemplar», segons ha dit en una piulada al Twitter. L’operadora, per la seva banda, també ha obert un expedient per revisar els protocols i perquè no es torni a repetir mai més un error com aquest, segons han comentat fonts de Renfe a ACN. Segons la companyia, el tren va recuperar part del retard acumulat després de sortir al voltant de les 21.30 h i arribar a Barcelona a les 00.50 h, aproximadament. La companyia també ha deixat clar que es tracta de situacions «molt puntuals» i ha demanat disculpes als clients, a més de garantir la devolució de l’import dels clients.