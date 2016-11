Adif adjudica les obres per substituir els canvis d'agulla a les estacions d'Ascó i Flix

Aquesta mateixa actuació també es farà a tres estacions de Barcelona

Actualitzada 02/11/2016 a les 14:49

El gestor ferroviari Adif ha adjudicat a l'empresa Tecsa Empresa Constructora un contracte per a la modernització de les instal·lacions ferroviàries de les estacions de Ascó i Flix, a la Ribera d'Ebre; Mollet-Sant Fost, al Vallès Oriental; i Malgrat de Mar i Calella, al Maresme per un import superior als 1,6 milions d'euros. Concretament, l'actuació consistirà en la substitució dels desviaments o canvis d'agulla existents a les cinc estacions per altres de majors prestacions. D'aquesta manera, s'optimitzaran els paràmetres geomètrics de la via i s'augmentarà la fiabilitat, seguretat i confort de les circulacions, a més de reduir la probabilitat d'incidències. Adif preveu que les obres s'allarguin uns sis mesos.



En el marc de les actuacions de modernització d'aquest tipus d'instal·lacions ferroviàries a la xarxa d'ample convencional de Catalunya, Adif també està substituint els canvis d'agulla a l'estació de Garraf. Una actuació que va començar el passat 26 de setembre i que estarà enllestida el pròxim 21 de novembre.