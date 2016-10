Un nadó d'Ulldecona mort i la seva mare ferida de gravetat en un accident a Vinaròs

Els fets van tenir lloc la nit de dissabte cap a diumenge

Un nadó de quatre mesos ha mort en un accident de trànsit la nit de dissabte cap a diumenge d'aquest passat cap de setmana a Vinaròs, a Castelló. Els fets van tenir lloc quan el vehicle que conduïa la mare del nadó, una dona de 36 i veïna d'Ulldecona, va sortir de la via quan circulava per l'autopista AP-7, al punt quilomètric 350,1 en direcció a Barcelona i al voltant de la mitjanit.



La dona va quedar atrapada a l'interior del vehicle i els Bombers del Baix Maestrat van haver de fer treballs d'excarceració per tal de poder rescatar-la. Posteriorment va ser traslladada en estat greu a un centre hospitalari. Pel que fa al nadó, els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) desplaçats fins al lloc dels fets no van poder salvar-li la vida, i va morir al mateix lloc de l'accident.