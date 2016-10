Ports renovarà l'embarcador de Tortosa per potenciar les activitats al riu Ebre

S'invertiran 88.000 euros en la reforma del moll que inclourà la instal·lació de punts d'aigua i llum per a les embarcacions

Redacció

Actualitzada 31/10/2016 a les 13:23

Ports de la Generalitat invertirà 88.000 euros en la renovació de l'embarcador de Tortosa. Les obres, que es licitaran aquesta setmana, s'iniciaran després de Reis i s'enllestiran en dos mesos. L'obra, que aquest dilluns ha presentat el gerent de Ports, Joan Pere Gómez, renovarà tot el paviment de l'embarcador, la rampa d'accés de les embarcacions, es senyalitzarà i s'il·luminarà. A més, s'elevarà el moll en 30 centímetres per evitar inundacions i es donarà continuïtat al passeig fluvial de la vora del riu. L'actuació també inclou la instal·lació de punts d'aigua i llum per a les embarcacions i que permetrà potenciar l'ús esportiu i lúdic del riu Ebre en aquest embarcador. Des que es va traslladar el Club de Rem a la base nàutica de Campredó, el moll havia quedat pràcticament en desús i requeria una actuació urgent perquè la part més baixa s'estava descalçant per les erosions de les corrents d'aigua.