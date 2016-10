La Festa del Vi s'aprofita del pont de Tots Sants i s'apropa als 11.000 tastos

Els cellers de la DO Terra Alta volen situar la garnatxa com a varietat destacada fora del territori

Actualitzada 30/10/2016 a les 21:23

La Festa del Vi de Gandesa ha agrupat en la 29a edició del certamen fins a 29 cellers de la DO Terra Alta. Durant el cap de setmana, s'han venut més de 1.580 tiquets de copes + cinc degustacions i 615 de cinc degustacions, és a dir, gairebé 11.000 tastos de vi. El fet que enguany molts ciutadans facin festa dilluns ha fet allargar la festa. Any rere any, el certamen està més professionalitzat i els visitants són més entesos. D'altra banda, la intenció de la DO Terra Alta és obrir mercats i situar la garnatxa com a varietat destacada als Estats Units o al Canadà. «Estem en una promoció de 'Garnatxa Quality Wines' per a què als Estats Units, que es mouen molt per varietats, la garnatxa sigui de referència», ha assenyalat el secretari de la DO Terra Alta, Jordi Rius. La verema d'enguany, parcialment afectada per una pedregada, ha estat d'uns 33 milions de quilos de raïm, lluny de la de l'any passat, que va assolir una xifra rècord amb 44 milions.



Enguany, la verema ha estat d'uns 33 milions de quilos de raïm, força per sota de la mitjana de producció i lluny de les xifres de l'any anterior, que van ser de rècord, amb 44 milions. Segons ha detallat Rius, la pedregada ha afectat la davallada però «no tant com es creia en un principi». Segons el secretari de la DO Terra Alta, en 24-48 hores gairebé tothom va poder entrar a veremar i la zona afectada va ser un terreny «força petit». La qualitat del vi es preveu «impecable» perquè l'estat sanitari ha estat «fantàstic», segons Rius. Amb tot, ha afirmat que els cellers i els enòlegs hauran de fer la seva feina perquè surti aquest vi de qualitat.



La Festa del Vi va obrir divendres a la tarda amb la Nit de les Garnatxes, en què van participar 28 cellers. Rius ha explicat que els cellers estan contents perquè 7 de cada 10 persones eren de fora del territori de producció i això «posa molt en valor la festa, consolidada, i veus que la gent de fora d'aquí comença a conèixer la garnatxa blanca i la Terra Alta», segons Rius. Divendres al migdia, el cònsol dels EUA va estar present a la inauguració i els va donar «idees» per poder exportar «més i millor». La Terra Alta fa un 20% del volum i valor econòmic als Estats Units.



D'altra banda, el 7 de novembre es farà una jornada tècnica a l'església del Poble Vell de Corbera on participaran sommeliers i destacats xefs de restaurants de Barcelona. Segons Rius, ja han confirmat diverses Estrelles Michelin per la cita.