Impulsen un judici popular contra el projecte Castor

Han fet l'entrega simbòlica de la citació a Florentino Pérez al complex a Vinaròs

Actualitzada 30/10/2016 a les 11:27

Diverses agrupacions sota el nom de VOLT3, amb organitzacions com la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia i Afectats per la plataforma Castor (APLACA) han impulsat un judici popular contra el projecte Castor. El judici, previst per al juny del 2017 a Barcelona, és «simbòlic» però té la intenció de fer seguir fent pressió a les administracions perquè es reverteixin les conseqüències actuals del projecte. La primera citació s'ha fet aquest dissabte de manera representativa al complex a Vinaròs, dirigida a Florentino Pérez, president d'ACS, accionista majoritari del gestor de Castor, Escal UGS. També assenyalen al govern espanyol i al Banc Europeu d'Inversions. Blanca Bayas, de VOLT3, ha assenyalat que «els mil terratrèmols» que es van produir al territori no es poden revertir però sí que es pot exigir «el desmantellament de la plataforma». També reclamen que els ciutadans no hagin de pagar «els fracassos» mitjançant un peatge a la factura del gas.



El judici popular està impulsat pels organitzadors del VOLT3, que conformen la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE), l'Observatori de Deute en la Globalització del Deute (ODG) i Enginyeria Sense Fronteres (ESF), conjuntament amb les plataformes locals, com la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia i APLACA. Una setantena de persones han entregat, passant per sota de la porta del complex a Vinaròs, un sobre simbòlic amb la citació judicial a nom de Florentino Pérez, president d'ACS, que posseeix el 66,6% de les accions d'Escal UGS. A l'acte s'han llegit pancartes amb lemes com «Ni set ni foscor, que Florentino pagui el Castor» o «No pagarem el vostre fracàs».



Pel que fa al govern espanyol, VOLT3 apunta al govern espanyol com a segon responsable. Particularment, al ministeri d'Indústria, per prevaricació ambiental, mala administració i ajuda estatal encoberta. Pel que fa al Banc Europeu d'Inversió, els grups l'acusen de prevaricació ambiental, generació de deute il·legítim i de refinançament del model de gas a Castor per emissió de bons.



Mònica Guiteras, del VOLT3, explica que el judici ha de servir per denunciar l'existència d'un «deute il·legítim» arran de la indemnització a pagar per part de l'Estat a Escal UGS, que paguen els ciutadans a través d'un peatge en el rebut del gas. «Ens fa pagar els fracassos quan les coses no van bé», ha lamentat Guiteras, que ha afegit que, a més, «causa malestar i impacte ambiental a la població i al territori». «No pensem pagar el seu deute», ha protestat. La indemnització a Escal UGS és d'uns 1.440 MEUR.



«Florentino ja ha cobrat una milionada i ho haurem de continuar pagant durant anys, però també mediambientalment», ha afegit Joan Ferrando, de PDTS, que ha explicat que «tota la quantitat de ferro que hi ha és inútil perquè ni funciona ni funcionarà, i tot el que hi ha dins del mar i no podem veure». «Podem dir que tota aquesta planta és il·legal perquè no s'adequa al permís d'obres que li va donar l'Ajuntament de Vinaròs», ha recordat Ferrando davant el complex, que ha avisat que «podria ser que el consistori de Vinaròs hagués de desmantellar-la i pagar-ho entre tots».



El judici popular també permetrà donar veu a tots els ciutadans, exigir un control ciutadà i control i negligències en el projecte Castor, a més de demanar el desmantellament de la plataforma. «No per ser simbòlic deixa de ser important», ha afegit Bayas. D'altra banda, Evelio Monfort, de la PDTS, ha apuntat que «almenys servirà per posar la cara roja a algú».



La intenció és que al procés popular hi hagi com a testimonis els afectats, com la PDTS o APLACA, i alguns ajuntaments del territori. D'altra banda, el tribunal serà constituït amb persones especialitzades en deute il·legítim i que formin part del món mediàtic, segons VOLT3. Al judici, a banda del projecte Castor, s'inclouran altres casos relacionats amb l'empresa que també tenen un impacte mediambiental. Seran casos com projectes d'AVE en altres comunitats o la dessaladora de Múrcia, així com d'altres estats, com una hidroelèctrica (Hidroeléctrica Renace) a Guatemala. El judici serà obert a tothom.



La PDTS i APLACA han negat que iniciïn un procediment judicial popular per desconfiança al procés obert al Jutjat d'Instrucció de Primera Instància de Vinaròs que du la causa. «Estem convençuts que hi haurà una sentència condemnatòria: a l'administració i a l'Estat no ho sé; però a l'empresa, sí», ha afirmat convençut Ferrando. «Un jutge és un jutge», ha defensat, alhora que ha celebrat que la causa s'investigui des del jutjat de Vinaròs i no des de Madrid, com es va arribar a apuntar.



Bayas, en canvi, ha afirmat que la ciutadania del territori es mereix un «judici just», com podria ser un popular, i considera que el que s'està fent als jutjats de Vinaròs està fet a mida de les empreses. Divendres es va conèixer que el jutjat de primera instància de Vinaròs ha desestimat el recurs presentat per l'empresa concessionària del projecte Castor contra la personació de l'Associació d'Afectats per la Plataforma Castor i, així, permet que continuï com a acusació particular.