Revocat el sobreseïment de la querella per alliberament de radioactivitat a Ascó

El jutjat de Gandesa admet un dels recursos presentats per Ecologistes en Acció i Greenpeace

Redacció

Actualitzada 28/10/2016 a les 14:22

El jutjat de Primera Instància i Instrucció de Gandesa ha decidit revocar el sobreseïment provisional que va emetre l'any passat el mateix jutjat de la querella per alliberament de radioactivitat en la Central Nuclear d’Ascó durant les tasques de recarrega del grup I a final de 2007..



El titular del jutjat, Luis Alfonso Zuloaga Jiménez, ha decidit admetre parcialment alguns dels recursos que en el seu moment van presentar el Ministeri Fiscal i l'entitat Ecologistes en Acció. A aquestes últimes al·legacions s'hi va sumar Greenpeace.



De tots els recursos presentats pels ecologistes, el jutje tan sols n'ha acceptat un, el qual fa referència al testimoni dels pèrits presentats per les entitats ecologistes, i que no recull l’Auto recorregut. AIxí, d'acord amb el que estableix el nou Auto, «s’estima parcialment el recurs de reforma, el que obliga necessàriament a que sigui en el judici oral -junt a la resta de proves- les contradiccions que existeixen entre les pericials d’una i altra part, sobre l’existència o no del risc i la seva naturalesa en los presumptes delictes relatius a radiacions ionitzants i contra el medi ambient».



Amb tot, l'Auto del jutjat de Gandesa si que ha decidit acordar el sobreseïment provisional de la causa respecte als investigats, Antonio García Rotellar i Manuel Oliva González, en qualitat en el moment de produir-se l'incident, d'inspectors residents del Consejo de Seguridad Nuclear. Aquest sobreseïment el reclamava en el seu recurs, el Ministeri Fiscal, ja que no havia quedat assenyalat en l'Auto original de l'any passat .



Ecologistes en Acció, tot i mostrar la seva satisfacció per l’admissió parcial del recurs que van presentar, esperona «a la Justícia ha aixecar el sobreseïment de la causa, doncs, fets tan greus no poden quedar impunes, i es dicti sentència condemnatòria.»