Els vuit trens Euromed faran parada a l'Aldea a partir del 12 de novembre

El nou servei permetrà reduir el temps del trajecte entre l’Aldea i Barcelona a 1 hora i 40 minuts

Redacció

Actualitzada 28/10/2016 a les 19:47

A partir del 12 de novembre vuit trens Euromed faran parada a l’estació de l’Aldea. Aquesta mesura permetrà reduir el temps del trajecte entre l’Aldea i Barcelona a 1 hora i 40 minuts. El preu del bitllet senzill serà de 12 euros, el mateix que el dels trens de Regionals, i la resta de condicions d’accés seran les mateixes que les actualment establertes en els Euromed.



Els nous serveis, quatre d’anada i quatre de tornada de dilluns a divendres, estan pensats per facilitar, sobretot, la mobilitat cap a Barcelona de primera hora del matí i la tornada a les Terres de l’Ebre a la tarda. Els dissabtes hi haurà un tren d’anada a Barcelona i dos de tornada. I, els diumenges, dues anades i quatre tornades, que cobreixen les franges de més mobilitat dels caps de setmana. A partir del 10 de gener, s’incorporaran més trens els dissabtes i diumenges per garantir les vuit freqüències tota la setmana.



Per facilitar l’accés als Euromed, el Departament de Territori posarà en servei dos busos llançadora, un des de Tortosa i l’altre des d’Amposta, que estaran coordinats amb els horaris de sortida i arribada dels trens. A aquests busos, gestionats per l’empresa La Hispano de Fuente En Segures (HIFE), serà vàlida la targeta T-10/120, i el preu del viatge surt a 1 euro.



Territori i Sostenibilitat assumeix el cost d’aquesta millora amb una aportació d’1,8 milions d’euros anuals i es mantindrà fins que el Ministeri de Foment (MIFO) finalitzi les obres de desdoblament del tram de via única entre Vandellòs (Baix Ebre) i Vila-seca (Tarragonès). D’aquest import, 1,6 milions corresponen a la despesa que genera la utilització de la nova parada i l’aplicació de la tarifa de Regionals i els 200.000 euros restants, al cost dels busos llançadora.