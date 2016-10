Els forns d'oli de ginebre i el pou de gel de Riba-roja d'Ebre, declarats Bé Cultural d'Interès Local

La proposta ha estat aprovada per unanimitat al ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre d'aquest dimecres

Els onze forns d'oli de ginebre i el pou de gel de Riba-roja d'Ebre ja són Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). La proposta va ser aprovada aquest dimecres, per unanimitat, al ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. D'aquesta manera es dóna punt i final a la gestió iniciada per l'Ajuntament ja que, en ser un municipi petit, ha requerit del tràmit comarcal.



Les estructures que s'han declarat BCIL són dotze construccions de pedra seca ubicades en diferents indrets del terme municipal. En concret, es tracta d’un pou de gel situat a la partida de Delaguà, prop de santa Madrona, i onze forns d’oli de ginebre ubicats per tot el terme, dos d’ells a Berrús. A més, dos d'aquests forns fan set metres d’alçada i són coneguts, per la seva grandària, com a «catedrals».



Tots aquests van ser localitzats i inventariats gràcies a la tasca de l’entitat local Amics de Riba-roja, amb el suport del consistori, amb l’objectiu de contribuir a la seva conservació i valorització com a actiu visitable. Així, com a primer pas per a l'estudi d'aquest vestigi d'una activitat industrial de fa dos o tres segles, van recopilar fotografies i també el testimoni de gent del poble que coneixia de la seva existència i ús. Un cop aconseguit el reconeixement, des de l'entitat es plantegen aprofundir en l'estudi d'aquestes construccions, senyalitzar-les i, fins i tot, organitzar visites guiades, ja que algunes es troben en molt bon estat de conservació.