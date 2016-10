Flix porta experts i tècnics al Parlament per pressionar Ercros a netejar els terrenys contaminats

Els científics proposaran a l'Agència Catalana de Residus com gestionar la descontaminació per possibilitar la reindustrialització dels sòls

Actualitzada 26/10/2016 a les 09:05

L'Ajuntament de Flix (Ribera d'Ebre), representat per l'alcalde Marc Mur, compareixerà aquest dimecres a la tarda, en la Comissió de Medi Ambient del Parlament per pressionar l'Agència Catalana de Residus (ACR) i Ercros a la descontaminació dels terrenys industrials que ha ocupat la planta de la companyia química durant dècades. El consistori aportarà els raonaments i arguments de científics i experts que ofereixen a l'ACR els seus criteris i el seu ajut per dur a terme la neteja dels sòls. Mur ha explicat que confien que aquesta compareixença sigui determinant perquè la descontaminació es faci en un «termini prudencial de temps», sempre «sufragada per Ercros», i amb l'objectiu que els terrenys «estiguin en perfectes condicions per acollir qualsevol nova activitat econòmica o industrial». «Qualsevol altra cosa és tancar el tema en fals i desaprofitar l'ocasió que se'ns presenta», ha defensat l'alcalde de Flix.



L'alcalde de Flix, Marc Mur, ha assenyalat que confien que la compareixença a la Comissió de Medi Ambient suposi «un abans i un després» en la reclamada descontaminació dels terrenys industrials de la planta d'Ercros a Flix. El consistori retreu a l'Agència Catalana de Residus (ACR) que la feina feta fins ara, en aquest sentit, «està incompleta». Tot i que fa temps que els sòls són «objecte de seguiment, estudi i avaluació», i es va dur a terme una primera fase amb mesures per remeiar l'estat dels terrenys, «la major part de la feina encara està per fer», ha recordat Mur.



Així ho corroboren els experts i tècnics que també intervindran en la comissió parlamentària, aquest dimecres a la tarda. «Es planteja que les coses es poden fer molt millor i que l'objectiu és que els terrenys, propietat d'Ercros, que estan contaminats, en un termini prudencial de temps, estiguin en perfectes condicions per acollir qualsevol nova activitat econòmica o industrial que permeti estar sobre els terrenys 24 hores al dia, 365 dies a l'any», ha dit l'alcalde. També s'exigeix a la companyia química que costegi els costos d'aquesta operació.



L'Ajuntament de Flix i els científics reclamaran a l'ACR que revisi «la diagnosi» que s'ha fet de la situació dels terrenys i que augmenti «el llistó de l'exigència» cap a Ercros perquè els terrenys estiguin llestos per a usos industrials «futurs». «Aquesta tesi no la comparteix l'Agència de Residus que es refereix només a usos presents però la normativa estatal és molt clara i diu que s'han de tenir en compte els presents i els futurs», ha remarcat Marc Mur. El batlle ha insistit que, només així, té sentit tota la feina per reindustrialitzar aquests terrenys que està fent el consistori i el Govern per evitar un declivi econòmic al municipi de la Ribera d'Ebre quan es produeixi el tancament de la planta i la companyia química marxi.



La compareixença al Parlament és fruit dels contactes que, durant la primavera i l'inici de l'estiu, va dur a terme l'Ajuntament de Flix amb tots els grups parlamentaris. «Vam consensuar que seria una bona manera de marcar un punt d'inflexió», ha explicat Mur. L'alcalde demanarà a l'ACR que imposi calendaris menys «generosos» a Ercros i que fixi uns terminis «limitats» a la química perquè posi remei a l'estat actual dels terrenys.



En concret, en la Comissió de Medi Ambient intervindrà Joan Grimalt, professor del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i expert en geoquímica orgànica ambiental; Marta Pujadas, doctora en ciència i tecnologia ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i autora d'una tesi sobre la planta química de Flix; Jordi Sunyer, especialista en epidemiologia ambiental; i Jordi Sierra, membre de la unitat de sanitat ambiental i edafologia de la facultat de farmàcia de la Universitat de Barcelona. També intervindrà Josep Maria Tost, director de l'Agència de Residus de Catalunya, i Marc Mur, alcalde de Flix. La comissió debatrà i votarà sis propostes de resolució.