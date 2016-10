Trens Dignes no assistirà a l'acte del Govern amb el món local per reclamar el traspàs íntegre de les Rodalies

La plataforma vol denunciar la falta de "transparència i informació" sobre l'aturada del servei d'Euromed a les Terres de l'Ebre

Actualitzada 25/10/2016 a les 19:04

La plataforma Trens Dignes havia anunciat una «presència crítica» a l'acte organitzat, aquest dimecres, per reclamar el traspàs íntegre del servei ferroviari de Rodalies a la Generalitat. L'entitat ha decidit, a darrera hora, no assistir a la trobada del Govern amb entitats, alcaldes i representants territorials d'arreu del país, que es farà al Saló de Sant Jordi del Palau. El motiu és «la desinformació i el silenci administratiu» que Trens Dignes denuncia que hi ha davant a la possibilitat que l'Euromed no faci parada a l'estació central de les Terres de l'Ebre, a l'Aldea (Baix Ebre), a partir del proper 1 de novembre, data que va anunciar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, per a la posada en marxa d'aquest reivindicat servei al territori. Segons ha pogut saber l'ACN, els horaris i la data del nou servei no s'han concretat encara perquè s'estan ultimant treballs tècnics a la via per poder fer-ho possible.