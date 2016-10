Intercepten un vehicle que transportava exemplars de Cargol Maçana i Cranc Americà

Concretament es van trobar 150 exemplars d'aquestes espècies invasores

Actualitzada 25/10/2016 a les 11:46

La Guàrdia Civil va interceptar la setmana passada un vehicle que transportava 150 exemplars de Cargol Maçana i Cranc Americà a Deltebre. El responsable en possessió d’aquestes espècies invasores sense autorització ha estat denunciat per una infracció en la conservació i protecció d’habitats naturals i la fauna i flora silvestre. Els agents van aixecar acte denuncia i van confiscar els mol·luscos, els quals van ser destruïts in situ.



El Cargol Maçana és una espècie originària de Sud-Amèrica molt invasora i nociva que està considerada una de les 100 espècies més perjudicials del món. Es desplaça per aigua, inclús a contracorrent, i té una gran capacitat de reproducció. Per aquest motiu, veient que l’espècie podria provocar la pèrdua de biodiversitat principalment al Parc Natural del Delta de l’Ebre, les administracions van establir diversos operatius per controlar la plaga. Després de saber que els pescadors utilitzen aquesta espècie com a ham, es van establir diversos controls al litoral del Delta, on s’ha interceptat aquest vehicle.