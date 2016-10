Cultura protegeix 12 coeteres de diversos municipis del Delta de l'Ebre

Han estat declarades Béns Culturals d'Interès Nacional en la categoria de zones d'interès etnològic

Actualitzada 25/10/2016 a les 12:58

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha declarat dotze coeteres del Delta de l’Ebre Béns Culturals d’interès Nacional (BCIN) en la categoria de zones d’interès etnològic. Es tracta d’unes petites edificacions construïdes entre el 1950 i el 1973 que antigament s’utilitzaven com a magatzem per guardar els coets antigranífugs que servien per desfer les pedregades que posaven en perill la collita d’arròs. Actualment aquestes construccions, que estan es desús, es troben en bon estat però estan sotmeses a un procés progressiu de deteriorament.



Concretament, les dotze coeteres que es protegiran són les de Pesigo (l'Ampolla), Piñol (Camarles), Ravanals (l'Aldea), Cámara i Paredols (Amposta), Querol i Pallart (Sant Carles de la Ràpita), Buda, Navarro i Llupia (Sant Jaume d'Enveja), Montañana i Bombita (Deltebre).