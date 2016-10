Suspenen una bicicletada entre l'Ampolla i Camarles per risc de pluja

Estava organtizada per El moviment veïnal de l'N-340

Actualitzada 22/10/2016 a les 13:47

El moviment veïnal de l'N-340 s'ha vist obligat a suspendre la bicicletada organitzada per aquest dissabte davant la previsió de pluja a les Terres de l'Ebre durant el matí.



La iniciativa se sumava als talls de trànsit setmanals que es fan des de fa més d'un any per reclamar la gratuïtat de l'AP-7 i, amb un caràcter més lúdic, animava els ciutadans a recórrer en bicicleta el tram de l'N-340 entre l'Ampolla i Camarles.



L'esdeveniment ha quedat ajornat per seguretat i, probablement, se celebrarà al novembre. D'altra banda, el moviment veïnal vol programar un nou tall de trànsit pel 7 de novembre a Amposta, a banda dels de dijous, coincidint amb la reunió conjunta entre Foment, Generalitat i ajuntaments i consells comarcals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per abordar la problemàtica de l'N-340.