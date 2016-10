La Sènia acull la Festa del moble

El sector consolida la seva recuperació i les botigues amplien superfícies

ACN

Actualitzada 22/10/2016 a les 13:37

Any rere any, La Sénia es recupera del sotrac patit a partir de l'esclat de la bombolla immobiliària. De les 41 botigues que hi havia abans de la crisi, només en van quedar obertes 15.



Mostra de la recuperació que es consolida és que, enguany, s'han fet ampliacions de botigues i la superfície dedicada al sector ha guanyat uns 2.000 metres quadrats, als més de 10.000 metres quadrats que ja hi havia oberts. A més, les empreses preveuen facturar entre un 5% i un 8% més que l'any anterior, quan ja van registrar també un augment d'un 8% en les vendes respecte al 2014.



Durant aquest cap de setmana, el municipi celebra la quarta edició de la Festa del Moble amb què volen posar en relleu que La Sénia continua sent la superfície de venda de mobles domèstics més gran de Catalunya. «No podem parar de generar activitat perquè tothom recordi que continuem estant vius, que ens recuperem i que cada vegada anem a més», ha explicat el president de la Federació de Comerciants de Mobles a La Sénia, Toni Estellé.