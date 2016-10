L'home, de Sant Carles de la Ràpita, va ser demandat per impagament el 2010

Un veí de Sant Carles de la Ràpita ha acceptat un any de presó per haver-se endut diversos objectes del pis de lloguer on vivia, al carrer 12 d’octubre d’aquesta localitat del Montsià. Els fets es remunten al 2010, quan els propietaris de l’immoble el van demandar per impagament. Ambdues parts havien signat un contracte d’arrendament a l’abril i, al novembre, un jutjat d’Amposta va ordenar el desnonament de l’individu. Al desembre d’aquell mateix any, uns dies abans que la comissió judicial portés a terme el llançament, el llogater va abandonar el domicili després d’apoderar-se dels electrodomèstics i altres pertinences dels propietaris. Dilluns passat, les parts van arribar a un acord de conformitat a l’Audiència de Tarragona en què el processat va acceptar els fets i va evitar la celebració del judici. L’home també ha estat condemnat a indemnitzar els propietaris amb 2.500 euros -l’import dels objectes sostrets no recuperats- i al pagament de les costes judicials.