Comença la remodelació del casc antic d'Horta de Sant Joan

Les obres han estat adjudicades per 940.771 euros a l'empresa Construccions Jaén Vallès

EFE

Actualitzada 21/10/2016 a les 14:14

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciat la remodelació del casc antic d'Horta de Sant Joan, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), adjudicada per 940.771 euros a l'empresa Construccions Jaén Vallès.



En aquest cas, l'Incasòl actua per encàrrec de l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, encara que finançarà el 26% de les obres d'urbanització, mentre que el consistori es farà càrrec del 74%, amb recursos propis i l'aportació de l'1,5% cultural del Ministeri de Foment.



Les obres preveuen un àmbit d'actuació de més de 3.500 metres quadrats, corresponents als carrers de Moragreda, Tomás Gil i Menbrado, Doctor Messeguer del Perot, plaça de Sant Salvador, plaça de l'Església, Santa Ana i Pintor Picasso.



L'actuació inclou un nou paviment de pedra a la zona del recinte emmurallat i formigó rentat a les zones de fora muralles, així com la renovació de gran part dels serveis del casc antic.



Està previst renovar la xarxa d'aigua potable i clavegueram, crear una xarxa que separi les aigües pluvials, enterrar la xarxa elèctrica de baixa tensió i telefonia, canviar l'enllumenat públic, així com també construir una nova xarxa de dades i de gas.