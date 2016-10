Un ferit greu en un accident de trànsit a Alcanar ha de ser evacuat en helicòpter

La persona ha quedat atrapada a l'interior del vehicle i els Bombers han hagut de dur a terme treballs d'excarceració

Redacció

Actualitzada 20/10/2016 a les 18:00

Una persona ha resultat ferida greu en un accident de trànsit mentre circulava per la carretera N-340 a l'alçada d'Alcanar. El vehicle amb el qual circulava ha sortit de la via per motius que el Servei Català de Trànsit, segons explica, desconeix. El ferit ha quedat atrapat a l'interior del vehicle, i els Bombers han hagut de dur a terme treballs d'excarceració.



Un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per traslladar el ferit a l'hospital Joan XXIII de Tarragona. S'ha habilitat un pas alternatiu pels vehicles que circulaven per la via, i s'han comptabilitzat fins a 3 quilòmetres de retencions.