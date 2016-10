Una alumna d'Ascó guanya el 5è premi IDECE amb un treball sobre la toponímia en l'obra d'autors locals

Vint-i-quatre treballs optaven al guardó que fomenta la projecció de les Terres de l'Ebre

19/10/2016

Una alumna de l'Institut de Flix i veïna d'Ascó (Ribera d'Ebre), Montserrat Ferrús, ha guanyat el cinquè premi IDECE, dotat amb 1.500 euros, amb un treball sobre la toponímia asconenca en l'obra de dos autors d'aquest municipi riberenc, Carmel Biarnés i Andreu Carranza. El treball proposa rutes literàries a partir dels llocs que apareixen en les obres dels escriptors. El segon premi, de 1.000 euros, ha estat per a l'estudiant de l'Institut Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), Mar Mateu, amb un treball sobre la història del patrimoni "submergit" al delta de l'Ebre. Guillem Garriga, del mateix institut rapitenc, ha aconseguit el tercer premi, de 700 euros, per un treball sobre com reciclar i reutilitzar les petxines dels mol·luscs i fer-ne una oportunitat de negoci. Finalment, l'alumna de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa, i veïna d'Ulldecona (Montsià), Laura Castell, ha guanyat el quart premi, dotat amb 500 euros, per l'obra '52x52'.



En la cinquena edició dels premis IDECE hi han participat un total de 24 treballs que consoliden la implicació de l'alumnat dels diversos instituts de les quatre comarques ebrenques. Amb aquests guardons es pretén reconèixer la creativitat i l'esforç dels estudiants dels cicles formatius de Grau Superior en els seus treballs de recerca i crèdits de síntesi «elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per a esdevenir un projecte coherent i d'interès social en el camp del desenvolupament integral de les Terres de l'Ebre».