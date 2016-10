La Festa del Mercat d'Amposta s'inclou a l'Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya

La direcció general de Cultura Popular iniciarà ara la fase de catalogació de la Festa

Actualitzada 19/10/2016 a les 12:23

La direcció general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha decidit incloure la Festa del Mercat a la Plaça d'Amposta dins l'Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya.



Aquest és el primer pas perquè el departament de Cultura catalogui aquesta festa de recreació històrica dins el Patrimoni Festiu de Catalunya. La direcció general ha comunicat a l’Ajuntament del municipi que properament procediran a la fase de la catalogació de la festa i posteriorment realitzarà la valoració per decidir si atorgar o no aquest reconeixement especial.



L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, s'ha mostrat molt satisfet amb la inclusió a l'Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya i ha destacat que «és un primer pas per fer créixer encara més aquesta festa de recreació històrica i convertir-la en un pol d'atracció de visitants d'arreu del país».