Vuit restaurants de la Terra Alta ofereixen menús de tardor i hivern amb el DegusTA

Oli de la DOP Terra Alta i vins de la DO Terra Alta són alguns dels productes que ofereixen els establiments

Actualitzada 19/10/2016 a les 18:16

Vuit restaurants de la Terra Alta participen al DegusTA de tardor i hivern incloent, als seus menús, productes propis de la Terra Alta de la temporada actual. Aquesta campanya, organitzada pel Consell Comarcal de la Terra Alta, juntament amb l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la Terra Alta, l’Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, la DOP Oli de Terra Alta i la DO Terra Alta, és la continuació de l'acció que va tenir lloc per a la temporada primavera/estiu.Productes com l'oli de la DOP Terra Alta, i vins i licors de la DO Terra Alta, formen part d'aquests aliments que els comensals poden degustar als restaurants. Els menús tenen un preu que oscil·la entre els 35 i els 40 euros. Els vuit locals que participen a la iniciativa són:- Restaurant Miravall, de Batea- Restaurant La Fontcalda, de Gandesa- Restaurant Ginebrals, de Gandesa- Hotel Restaurant Piqué, de Gandesa- Restaurant Sibarites, de Gandesa- Hotel Restaurant Miralles, d'Horta de Sant Joan- Restaurant La Catedral de Vi, del Pinell de Brai- Hotel Restaurant Nou Moderno, de Vilalba dels ArcsEl tríptic amb els menús que ofereix cada restaurant es pot consultar a través del següent enllaç